Правозащитница Чудновец назвала «дикой» историю с задержанием россиян в Ливии

Москва, 14 февраля. Правозащитница Евгения Чудновец приняла участие в пикете против удерживания российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в ливийской тюрьме. На акции у посольства Ливии в Москве она рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей, что думает о похищении россиян.

«Когда я услышала эту дикую историю, я себе сказала, что я должна поучаствовать в пикете за то, чтобы наши ученые, социологи вернулись на родину», — поделилась правозащитница.

Чудновец призналась, что похищение россиян в Ливии сильно поразило ее, поскольку у правозащитницы есть опыт пребывания за решеткой.

«Я вспоминала, какого это сидеть в тюрьме, когда ты вдали от родственников, от внешнего мира. Ты не знаешь информацию, что вообще происходит, ты не можешь написать. Я представила, как им сейчас там очень плохо. И мне даже пришла мысль как правозащитнику полететь в Ливию и узнать условия содержания и попробовать договориться с людьми, которые держат их, чтобы их отпустили. Возможно, у меня получится», — рассказала общественный деятель.

Напомним, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии весной прошлого года, когда они работали над социологическим исследованием. Россиян отправили в контролируемую бандитским ПНС Ливии тюрьму «Митига». С момента задержания гражданам РФ так и не предъявили никакого обвинения.

Ранее на пикете у ливийского посольства в Москве редактор арабского выпуска информационного агентства «Россия сегодня» Аль-Мас Гамиль Фатех Али назвал эту ситуацию «маразмом». Отметим, что посольство в российской столице представляет интересы удерживающего россиян ПНС Ливии.