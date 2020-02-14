Говорин призвал не разводить панику из-за прогноза ВОЗ по распространению коронавируса

Две трети населения Земли может быть заражено новым коронавирусом COVID-19 по прогнозам ВОЗ. Депутат Госдумы и сопредседатель Российского общества психиатров Николай Говорин считает излишним делать такие выводы, так как они не только создают повышенную напряженность в обществе, но даже провоцируют панику в нем.

О неблагоприятном сценарии распространения коронавируса заявил советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини.

Сотрудник ВОЗ следил за динамикой распространения вируса в Китае. Он подчеркнул, что инфекция стала появляться за пределами КНР до того, как власти страны объявили о карантине, который только замедлил распространение новой формы острой пневмонии.

Согласно методике Лонджини, каждый зараженный человек может передавать коронавирус двум-трем здоровым людям. При этом уменьшение этого показателя не принесет существенных результатов, — остается риск заражения коронавирусом третьей части жителей Земли.

По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, любые эксперты должны очень взвешенно подходить к различным прогнозам по распространению коронавируса в мире.

«Что нам нагнетать панику в народе? Паника – это одна из серьезных проблем в этой теме. В ряде случаев это избыточная и не проверенная информация, которая может исходить из разных источников. К тому же она вызывает повышенную эмоциональную напряженность, которая ведет к гипертоническим кризам, инфарктам и инсультам, — объяснил Говорин в интервью Федеральному агентству новостей. — Очень важно нам всем вместе, специалистам, экспертам, политикам и особенно журналистам очень взвешенно эту тему подавать. Должны быть только трижды проверенные факты. А так, если мы будем ссылаться на какое-то агентство, то можем вызвать только напряжение в обществе».

При этом людей, конечно, нельзя лишать информации по эпидемиологической ситуации появления инфекции в тех или иных регионах мира, полагает парламентарий.

«Понятно, что мы должны информировать людей, что происходит. Но есть темы, которые нужно освещать очень аккуратно. Люди очень напряжены из-за разного рода других проблем, а тут коронавирус», — добавил депутат.

Ранее немецкие ученые рассказали, что коронавирус может оставаться активным на поверхности предметов в течение недели или даже больше. По их словам, в борьбе с коронавирусами эффективна обработка поверхностей растворами этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия.

В четверг стало известно, что число зараженных коронавирусом в Китае за сутки увеличилось на 15 тысяч человек. По подсчетам ученых и врачей, в мире коронавирусом заражены 48 206 человек. 3441 выписан из больниц. На лечении находятся 33 693 человека, 5647 из них — в критическом состоянии.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, от вируса погибло более тысячи человек. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Позднее Всемирная организация здравоохранения дала вирусу постоянное название — COVID-19.