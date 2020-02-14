Врач-терапевт Ярцева объяснила, почему не стоит обрабатывать раны спиртом

Москва, 14 февраля. Дезинфекцию ран алкоголем можно смело назвать «прошлым веком», заявила врач-терапевт Ирина Ярцева.

По ее словам, мнение, что дезинфекция ран алкоголем является вполне допустимым приемом, основано на том, что этиловый спирт — главный ингредиент крепких алкогольных напитков. В разговоре с радио Sputnik Ирина Ярцева подчеркнула, что, действительно, спирт обладает свойствами антисептика, однако важно понимать несколько моментов.

«Водка «дубит» и сушит кожу. Сейчас врачи отходят от антисептиков на спиртовой основе, поскольку они не так полезны для кожи. Из-за «задубления кожи» там не развивается нормальная микрофлора, которая способствует восстановлению баланса и заживлению», — объяснила врач-терапевт.

Она заметила, что крепкий алкоголь может сгодиться для обработки краев раны. Однако в данном случае подойдет только водка или спирт. Любой другой алкоголь может вызвать аллергическую реакцию и сделать только хуже, пояснила специалист. Для промывания раны нужно использовать медицинские антисептики. При их отсутствии, как подчеркнула Ирина Ярцева, можно использовать чистую воду.

«Если под рукой нет ничего другого, то рану надо промыть по краям. В саму рану лить спирт и водку — это болезненно и повреждает сосуды, что не способствует последующему заживлению. Водка травмирует кожу и как бы обжигает ее. Лучше все же промывать раны чистой водой», — резюмировала врач-терапевт.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производству и обороту медицинского спирта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он регламентирует оборот и производство этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных препаратов. Закон запрещает организациям оптовой торговли реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Производить медицинский спирт отныне разрешается лишь путем разбавления этилового.