Роскачество рассказало, как выбрать вино для романтического ужина в День влюбленных

Москва, 14 февраля. Специалисты Роскачества в День всех влюбленных рассказали, как выбрать качественное и вкусное вино к праздничному столу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты уточнили, что игристые вина отлично подходят к легким закускам, свежим салатам, креветкам и другим морепродуктам, также они могут сопровождать весь ужин.

«Подавать такое вино следует хорошо охлажденным, до температуры 6–9 градусов Цельсия, в ведерке со льдом», — сказали они.

Как объяснили в ведомстве, выдержанные белые вина подойдут к рыбе на гриле, к нежирным мясным блюдам, например, к мясу птицы или свиным медальонам. Специалисты рекомендуют открывать бутылку такого вина за 15–20 минут до подачи. Оно должно успеть «подышать» и раскрыться. Температура напитка должна составлять около 11–12 градусов Цельсия.

Красное вино нужно охлаждать до температуры 12–14 градусов Цельсия. Перед его подачей нужно разлить вино в специальный графин, расширенный снизу или просто перелить в графин с широким горлом. Красные вина подходят к утке, а также к мясу на гриле. Его можно использовать при подаче более сложных мясных блюд с различными соусами.

«Но если вы решили заказать пиццу или суши, подойдут розовые тихие и игристые вина, легкие белые — тоже идеально», — сказали в ведомстве.

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