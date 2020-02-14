Армия Израиля отказалась комментировать свои удары по Дамаску

Иерусалим, 14 февраля. Израильская армия, которая нанесла авиаудары по Дамаску, отказалась комментировать сообщения о своих атаках на столицу Сирии. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Мы в настоящий момент не комментируем сообщения иностранных медиа о событиях в Сирии», — сказали в пресс-службе.

Напомним, Израиль нанес несколько ударов в районе Дамаска в ночь на 14 февраля. Сирийским системам ПВО удалось сбить отразить атаку. и сбить несколько ракет. Как сообщает канал Ikhbariya, атакующие самолеты заходили с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны. Ранее в Сети опубликовали видео ударов Израиля по сирийской столице.

Отметим, что в ночь на 6 февраля израильская армия нанесла несколько ударов по Дамаску и другим городам Сирийской Арабской Республики (САР). В результате восемь сирийских военных получили ранения. После инцидента в Минобороны РФ сообщили, что в момент атаки на посадку в аэропорту Дамаска заходил гражданский самолет со 172 пассажирами, едва не попавший под огонь сирийских ПВО, отражавших атаку израильтян. Чтобы предотвратить трагедию, лайнер увели на российскую авиабазу «Хмеймим».