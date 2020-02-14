Новым мэром Барнаула избран Вячеслав Франк

Барнаул, 14 февраля. Новым мэром Барнаула стал Вячеслав Франк. Его кандидатуру поддержали на голосовании большинство депутатов городской думы.

«Большинством голосов решение принимается: избранный глава города — Вячеслав Франк», — объявила председатель гордумы Галина Буевич.

Помимо Франка на этот пост претендовали еще пять человек. По словам зампредседателя правительства Алтайского края, председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Александра Климина, все кандидаты прошли специальный конкурсный отбор, а представленные ими программы были сильными, ориентированными на решение актуальных проблем муниципалитета. Однако Франк оказался сильнее своих соперников.

В своей программе он уделил особое внимание вопросам социально-экономического развития краевого центра, ЖКХ, улучшению жилищных условий населения, привлечению частных инвестиций в Барнаул. Не забыл Франк и об экологии.

Кроме того, он напомнил, что 17 предприятий Барнаула участвуют в нацпроекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Однако чиновник считает, что этого мало, и нужно привлечь к участию в этом нацпроекте максимальное количество предприятий, в том числе муниципальных.

Затронул Франк и вопрос доступного и комфортного жилья для барнаульцев.

«Всего в рамках нацпроекта благоустроено порядка 300 дворов и девять общественных территорий» — заявил Франк.

Ранее главой Барнаула был Сергей Дугин. Он руководил городом с декабря 2015 года, но в августе прошлого года написал заявление об увольнении по собственному желанию.