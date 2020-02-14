В Конгрессе США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180

Вашингтон, 14 февраля. Аналогов российскому ракетному двигателю РД-180 в мире сейчас нет. Об этом заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Он в разговоре с корреспондентом RT подчеркнул, что решение Вашингтона отказаться от двигателя в дальнейшем, скорее всего, окажется невыгодным.

«РД-180 — очень хороший двигатель, он в своем классе тяжелых двигателей «кислород — керосин» является лучшим в настоящий момент. РД-180 стал основателем целого семейства двигателей, которые сейчас активно используются у нас и продаются в Штаты», — заявил эксперт.

С его точки зрения, у американцев запасов РД-180 может хватить на запуски на ближайшие десять лет. Как ранее сообщили в НПО «Энергомаш», в 2019 году Соединенным Штатам было передано шесть двигателей. В этом году Вашингтон получит еще шесть.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что американские специалисты принимали активное участие в создании РД-180 в 1990-е годы. По его словам, «американский двигатель проигрывал российскому по многим показателям примерно в два раза». США уже неоднократно заявляли о намерении отказаться от РД-180, подчеркнул эксперт.

«США это решение принимали и раньше, планировали отказать к 2018 году, потом к 2019, 2020, а теперь к 2022-му. Цифра все время смещается в надежде, что у них появится свой достаточно дешевый и надежный аналог. Сроки проходят, а без наших двигателей никуда. Посмотрим, что будет на этот раз», — заметил он.

По мнению аналитиков американского Конгресса, США не смогут найти альтернативу РД-180 как минимум до 2030 года. С их точки зрения, если начать производить собственный ракетный двигатель, то не избежать технических и плановых рисков. Однако в Пентагоне отмечают, что через два года США смогут полностью «уйти от зависимости» от РД-180.

Российский астроном Николай Лагин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ранее рассказал, что отказ от российских двигателей является для Штатов вопросом престижа. Американские инженеры уже восемь лет разрабатывают двигатели на замену РД-180.

Напомним, двигатели РД-180 используются для разгона первой ступени одноразовой двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V. При помощи этих ракет Соединенные Штаты выводят на орбиту аппаратуру как гражданского, так и военного назначения.