Ани Лорак рассказала о своих секретах красоты

Москва, 14 февраля. Популярная украинская певица Ани Лорак рассказала, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. По ее словам, секрет ее красоты в прекрасных генах и спорте.

Поклонники часто называют Лорак иконой стиля и красоты. Они в комментариях к фотографиям певицы пишут, что наряды исполнительницы поражают воображение, а точеная фигура сводит с ума.

Как пишет Clutch, артистка не всегда была такой. По словам журналистов, в начале своей карьеры Лорак почти не выделялась из общей массы. Она выступала обычно в майке или рубашке и джинсах-бананах, несмотря на то, что ее коллеги выходили к зрителю в дорогих дизайнерских костюмах.

При этом уже через некоторое время на смену повседневному стилю пришли шикарные платья в пол с глубокими вырезами и длинными шлейфами. Сама Лорак уточнила, что секрет ее красоты только в хороших генах и спортивном теле.

Отличная фигура, по словам певицы, является результатом изнурительных тренировок и правильного питания, а изменения на лице — профессиональный грим, наряды — работа стилистов-профессионалов.

Ранее фолловеры Лорак раскритиковали изменившуюся внешность артистки. По мнению хейтеров, певица «переделала» себя. Так, якобы теперь ее губы выглядят «нереально большими». Фолловеры порекомендовали певице не увлекаться «инъекциями красоты», потому что без них она выглядит красивее.

Напомним, пользователи Сети назвали Ани Лорак «шаблонной куклой» из-за «пластмассового» лица на фотографии.

В последнее время украинская артистка стала одной из самых неоднозначных представительниц российского шоу-бизнеса. Раньше Лорак могла похвастаться идеальной репутацией, но сейчас у нее появилось большое число недоброжелателей. Хейтеры уверены, что пережившая бракоразводный процесс 41-летняя певица пытается оставаться привлекательной при помощи пластики и косметологии.