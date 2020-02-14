Оставленные отцом в «Шереметьево» мальчики переданы матери

Хабаровск, 14 февраля. В Хабаровском крае двое мальчиков, которых в конце января отец оставил одних в московском аэропорту «Шереметьево», переданы родной матери. На сегодняшний день дети ходят в школу и детсад, с ними работают психологи.

В прошлом месяце житель Комсомольска-на-Амуре бросил двух малолетних сыновей 9 и 6 лет посреди аэропорта. У детей с собой были лишь рюкзаки с документами и записка от отца, в которой он просил нашедшего пристроить детей в приют. По словам мужчины, ему якобы пришлось отказаться от сыновей из-за трудного финансового положения.

Вместе с тем мужчина пообещал вернуться за детьми, когда его дела улучшатся. Родственников брошенных мальчиков удалось найти благодаря экстренным службам. Какое-то время дети жили у бабушки по материнской линии, однако сейчас они вновь вернулись к матери.

«Временная опека, оформленная на бабушку, больше не действует. Детей забрала их родная мать, они сейчас с ней», – сообщили РИА Новости в Министерстве образования Хабаровского края.

Накануне следственные органы задержали 42-летнего отца мальчиков. Правоохранители полагают, что подозреваемый избил детей и свою жену, а после похитил деньги у знакомой женщины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража».