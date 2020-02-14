Звезда «Сватов» Добронравов опроверг слухи о конфликте с коллегой Васильевым

Москва, 14 февраля. Звезда «Сватов» Федор Добронравов опроверг слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу Анатолием Васильевым. Актер заявил, что скандал был просто выдуман людьми.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что артисты якобы разругались, поэтому Васильев отказался сниматься в продолжении «Сватов». По словам Добронравова, это все неправда. Актер пояснил, что его коллега просто на тот момент снимался в художественном фильме.

«Люди от безделья сочиняют какие-то странные истории. Человек выбрал другой проект: что здесь такого? <...> Он был для артиста более ценен, вот и все» — возмутился Добронравов.

Сейчас в Белоруссии идут съемки седьмого сезона «Сватов». Предполагается, что поклонники проекта смогут увидеть долгожданное продолжение либо в конце 2020, либо в начале 2021 года.

Работа над продолжением сериала неоднократно откладывалась. Например, ранее сообщалось, что съемки оказались под угрозой срыва из-за массового увольнения актеров. Так, актер Николай Добрынин покинул проект, заявив, что устал от унижений, которые вынужден терпеть по сюжету его персонаж Митяй. Анатолий Васильев в эфире НСН поддержал решение коллеги, отметив, что Добрынин достойно показал себя в серьезных работах.

После скандала в СМИ появилась информация, что «Сваты» могут выйти под новым названием. Добронравов опроверг это сообщение, назвав его «уткой».