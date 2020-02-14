Ротару перед концертами отказывается от жареной картошки, десертов и мясных блюд

Москва, 14 февраля. Известная певица София Ротару перед крупными выступлениями сидит на «особом режиме питания». Об этом рассказал концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.

По его словам, певица следит за своей фигурой, несмотря на то, что ей уже 72 года. Как уточнил Лавров, перед большими сольными выступлениями Ротару переходит на так называемый «особый режим питания». В течение этого периода она отказывается от любимого блюда — жареной картошки.

Кроме того, из рациона пропадают десерты и мясные блюда.

Как пишет издание KP.Ru, Ротару во время диеты ест больше зелени. Она много двигается: совершает прогулки ежедневно в течение часа.

Ранее Лавров рассказал, что в гримерной известной певицы Софии Ротару всегда есть бутылка вина. По его словам, организаторы концертов стараются угодить Ротару и заботятся о том, чтобы к ее приезду были приготовлены не только деликатесы, но и хорошее вино. Директор Софии Ротару раскрыл секреты молодости певицы, которой исполнилось 72 года. Лавров уточнил, что Ротару не курит, ест овощи, зелень и фрукты, которые выращивает сама вместе с помощниками. Если Ротару позволяет себе выпить вино, то только белое и горячее.

София Ротару родилась в 1947 году. Творческий путь эстрадной исполнительницы начался в 60-х годах прошлого столетия. В 1988 году Ротару получила звание Народной артистки СССР. Главными хитами певицы в советское время стали композиции «Хуторянка», «Лаванда», «Червона рута» и «Луна, луна». В 2000-е Ротару продолжила завоевывать поклонников такими песнями, как «Я же его любила», «Я назову планету» и «Белый танец».

Сын эстрадной исполнительницы Руслан Евдокименко показал, как певица выглядит в 71 год. Он выложил фотографию артистки в Instagram. Пользователи социальной сети восхитились внешним видом знаменитости — на снимке Ротару выглядела молодо и свежо.