Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» премию за победу над «Газпромом»

Киев, 14 февраля. Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что подал иск в Печерский районный суд Киева. По его словам, он потребовал премию за победу в Стокгольмском арбитраже, которую ему должны были перечислить до конца 2019 года.

Как уточнил руководитель, «Нафтогаз Украины» задерживает выплату ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже против российского «Газпрома». В эфире передачи «Обратный отсчет» на Общественном телевидении Украины он подчеркнул, что был вынужден обратиться в суд.

«Надеюсь, что Печерский суд не будет «самым справедливым судом в мире», как это раньше было, а решение будет справедливо, никто звонить туда не будет. Требую выполнения трудового обязательства «Нафтогаза», — сказал он.

Он напомнил, что размер премии был прописан в трудовом договоре, деньги должны были 30 декабря.

Напомним, что Стокгольмский арбитражный суд в 2017 году одобрил иск Украины к России по газовому контракту. В нем Киев требовал признать незаконным пересмотр скидок и цены на газ, который произошел после того, как на Украине в 2014 году произошел госпереворот. В итоге арбитраж занял сторону Украины, но при этом снизил сумму требуемой компенсации с 37 миллиардов долларов, как было в изначальном иске, до два миллиарда 19 миллионов долларов. Впоследствии эта сумма увеличилась до 2,9 миллиарда долларов за счет пени. Россия с данным решением не согласилась и обжаловала его.

Точка в споре была поставлена лишь в конце декабря 2019 года. Москва и Киев договорились продлить действующий договор о транзите газа при условии, что РФ выплатит 2,9 миллиарда долларов, а Украина отзовет остальные свои судебные иски. Отметим при этом, что договор заключен не на десять лет, как обычно, а на пять лет.