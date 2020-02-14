Роза Сябитова раскрыла правду о пагубных привычках российских звезд

Москва, 14 февраля. Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскрыла правду о вредных привычках российских звезд. Соответствующий пост одна из самых известных свах страны опубликовала на своей странице в Instagram.

Сябитова напомнила, что публика часто критикует представителей отечественного шоу-бизнеса. Ведущая согласилась, что некоторые выступающие на российской поп-сцене действительно не очень хорошо поют и танцуют. Также она отметила, что звезд мирового уровня среди селебрити нашей страны действительно мало. Кроме того, работающие в шоу-бизнесе имеют ряд пагубных пристрастий.

«К сожалению, выпивка, волшебные уколы, порошки-таблетки. Есть еще кое-что похуже», — написала «сваха».

При этом Сябитова отметила, что среди российских звезд нет лентяев.

«Все они пашут как кони», — подчеркнула телеведущая.

Кроме того, Роза Сябитова развенчала миф о том, что певцы получают миллионы за концерты. Как пояснила телесваха, весь гонорар за выступление делится между артистом, балетом, стилистами, звукооператорами, музыкантами и другими работниками.

«И сколько остается у артиста? Уверяю вас, немного!» — приводит слова Сябитовой «Вечерняя Москва».

Ранее ведущая «Давай поженимся!» предложила отмечать в России новый праздник — День знакомств. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Сябитова рассказала, что это праздник можно отмечать в день летнего солнцестояния.