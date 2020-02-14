ФАН публикует фото с места автокатастрофы в Тамбовской области

Тамбов, 14 февраля. В распоряжение Федерального агентства новостей поступили фотографии, сделанные на месте серьезной автокатастрофы. ДТП произошло сегодня утром на трассе Волгоград – Москва в Тамбовской области.

По данным экстренных служб, на 499 километре трассы произошло столкновение фуры и грузового автомобиля «Газель». Пять человек, которые находились во второй машине, скончались на месте происшествия.

Судя по снимкам, сделанным очевидцами аварии, после столкновения два автомобиля загорелись. В настоящее время на месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.