МИД ЛНР оценил переговоры с Киевом по особому статусу Донбасса

Донецк, 14 февраля. Пункт об особом статусе Донбасса прописан еще в самых первых документах, подписанных в Минске, однако практически никакого диалога в этом направлении нет, заявил министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

По его словам, переговоры с Киевом по вопросу особого статуса Донбасса больше напоминают разговор немого с глухим. Как передает телеканал «Звезда», Дейнего напомнил, что протокол об особом статусе был подписан в Минске еще 5 сентября 2014 года.

«Там определены задачи по особому статусу, по недопущению преследования и наказания лиц в связи с событиями в Донбассе, обмену и всему остальному. Диалог теоретически идет. Практически это больше похоже на разговор немого с глухим», — сказал министр.

Он уточнил, что «сближения позиций» не происходит. К тому же, по словам Дейнего, заявления Киева по этому вопросу часто противоречат друг другу.

Закон об особом статусе Донбасса принят Радой еще в 2014 году, но так и не был введен в действие. Осенью прошлого года украинские парламентарии продлили его до конца 2019-го, а после встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря Верховная рада продлила действие закона до конца следующего года.

Как пишет «Газета.ру», закон об особом статусе Донбасса предусматривает амнистию для участников боевых действий в регионе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления и участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов. Помимо этого, закон предполагает особую государственную поддержку со стороны Киева для восстановления промышленности и инфраструктуры региона.