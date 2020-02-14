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Кардиолог Конев рассказал об опасности ранней весны

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Кардиолог Конев рассказал об опасности ранней весны

Москва, 14 февраля. Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, для кого может быть опасным приход ранней весны в России

Ранее синоптики пообещали раннюю весну жителям европейской части страны. Глава Росгидромета Игорь Шумаков уточнил, что весна в этой части государства может наступить уже через несколько недель.

Как пишет «Вечерняя Москва», Конев сообщил, что более чувствительными к погодным аномалиям являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. К особой группе риска он отнес пожилых людей. Он напомнил, что эти люди в период скачков атмосферного давления могут испытывать головную боль, могут произойти обострение сосудистых заболеваний. Период погодных аномалий грозит болью в сердце и суставах.

«Большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления», — подчеркнул он.

При этом врач добавил, что организм к резким изменениям погоды можно подготовить. Для этого необходимо уменьшить количество физических нагрузок, стоит пить прописанные медиками таблетки. Нужно отказаться от употребления спиртных напитков, курения.

Кардиолог Конев рассказал об опасности ранней весны

Ранее Гидрометцентр рассказал, каким будет март в России. Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, чуть теплее обычного март будет на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии. Кроме того, Сибирь и Урал ожидают температуры выше нормальной в марте. Как пишет «Российская газета», почти равной климатической норме будет погода на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье. На всей остальной территории Дальнего Востока столбики термометра покажут выше нормы на один градус.

В российской столице март будет обычным или немного теплее: температура ожидается около нормы и чуть выше нормы. По ночам возможны заморозки до минус пяти градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс шести.

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Источник: «Вечерняя Москва»
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