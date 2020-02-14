Кардиолог Конев рассказал об опасности ранней весны

Москва, 14 февраля. Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, для кого может быть опасным приход ранней весны в России

Ранее синоптики пообещали раннюю весну жителям европейской части страны. Глава Росгидромета Игорь Шумаков уточнил, что весна в этой части государства может наступить уже через несколько недель.

Как пишет «Вечерняя Москва», Конев сообщил, что более чувствительными к погодным аномалиям являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. К особой группе риска он отнес пожилых людей. Он напомнил, что эти люди в период скачков атмосферного давления могут испытывать головную боль, могут произойти обострение сосудистых заболеваний. Период погодных аномалий грозит болью в сердце и суставах.

«Большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления», — подчеркнул он.

При этом врач добавил, что организм к резким изменениям погоды можно подготовить. Для этого необходимо уменьшить количество физических нагрузок, стоит пить прописанные медиками таблетки. Нужно отказаться от употребления спиртных напитков, курения.

Ранее Гидрометцентр рассказал, каким будет март в России. Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, чуть теплее обычного март будет на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии. Кроме того, Сибирь и Урал ожидают температуры выше нормальной в марте. Как пишет «Российская газета», почти равной климатической норме будет погода на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье. На всей остальной территории Дальнего Востока столбики термометра покажут выше нормы на один градус.

В российской столице март будет обычным или немного теплее: температура ожидается около нормы и чуть выше нормы. По ночам возможны заморозки до минус пяти градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс шести.