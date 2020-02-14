ПВО Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск. События дня. ФАН-ТВ

ПВО Сирии отразили удар по Дамаску Воздушная угроза вновь нависла над столицей Сирии. ПВО страны отразили новый ракетный удар по Дамаску, сообщает агентство SANA. В небе над городом были сбиты несколько объектов. Известно, что атака велась со стороны Голанских высот, оккупированных Израилем, однако ответственность за нее пока никто не взял. Отметим, что на прошлой неделе именно израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по пригородам Дамаска. Причем, как сообщили в Минобороны России, эти действия чуть не привели к еще одной трагедии с пассажирским самолетом: Airbus 320 заходил на посадку в сирийской столице и едва не был сбит при отражении израильских ракет. Но, к счастью, лайнер удалось вывести из опасной зоны.

Сенат США принял резолюцию по Ирану Дональд Трамп снова оказался в центре внимания Сената США. Высшая палата парламента приняла резолюцию о сокращении полномочий президента. В частности, это касается военных действий против Ирана — все они, по мнению сената, должны быть согласованы с американским конгрессом, а не быть личной инициативой Белого дома. Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились в начале января. Тогда при авиаударе военных США погиб влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани. Исламская республика ответила на это обстрелом американских баз в Ираке. Трамп в свою очередь пригрозил Тегерану новыми экономическими санкциями. А резолюцию сената он, вполне вероятно, просто заблокирует правом вето.

Путин встретился с новым главой Калужской области В рядах российских губернаторов снова наметились перестановки. Президент страны Владимир Путин встретился с новым руководителем Калужской области Владиславом Шапшой. Дело в том, что ранее Анатолий Артамонов, теперь уже экс-губернатор, ушел в отставку по собственному желанию. Шапша, который до этого возглавлял администрацию Обнинска, управлять регионом пока будет с приставкой врио. Что касается Артамонова, он работал главой Калужской области почти 20 лет, а свой уход объяснил тем, что пора уступить место более молодым управленцам. Кстати, за последнюю неделю это уже не первая рокировка в губернаторском корпусе: ранее новый глава (и тоже пока временный) появился в Пермском крае — там Дмитрий Махонин сменил Максима Решетникова. Не исключено, что вскоре смена кадров затронет и другие регионы.