Следователи задержали чиновника, разрешившего строительство на берегу Байкала

Иркутск, 14 февраля. В Иркутской области следователи задержали главу администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова. Против чиновника было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Мужчина незаконно выдавал разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.

Согласно совместному расследованию регионального УФСБ, СУ СКР и прокуратуры, в 2017 году Шамсудинов выдал разрешение на строительство дома в поселке Листвянка в границах экозоны. На основании данного документа на побережье Байкала была построена трехэтажная гостиница.

«Таким образом, действия главы администрации Листвянского муниципального образования, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства», – пояснили в СУ СКР по Иркутской области.

Кроме того, прокуроры проверили законность возведения развлекательного центра по улице Академической. После иска прокуратуры суд решил снести объект.

В настоящее время в администрации муниципального образования проведены обыски, расследование уголовного дела продолжается.