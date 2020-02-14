Бойко рассказал, чем грозит украинцам медицинская реформа

Киев, 14 февраля. Треть населения Украины может остаться без бесплатной врачебной помощи после медицинской реформы в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«В нынешнем году в рамках продолжения медреформы треть населения вообще выпадает из системы бесплатного медобслуживания», — отметил он.

По словам Бойко, после внедрения изменений в медицинскую сферу бесплатно будут обслуживаться только украинцы, предварительно заключившие договоры с участковыми врачами. Депутат Рады отметил, что подобные договоры подписали менее 30 миллионов жителей Украины. Как пояснил Бойко, 13 миллионов украинцев смогут рассчитывать лишь на врачебную помощь за деньги, потому что без «прикрепления» медик не имеет права принять пациента бесплатно или выдать направление для дальнейшего лечения за счет государства.

«Таким образом, у людей остается небольшой выбор: либо лечиться народными средствами, либо платить за лечение в больнице из своего кармана», — заключил украинский депутат.

Напомним, первый этап медицинской реформы на Украине начался в августе прошлого года, когда в стране сменилось правительство. По словам главы Минздрава Украины Зоряны Скалецкой, второй этап стартует с 1 апреля текущего года. Финансирование будут получать только те больницы, которые имеют специальное оборудование, пишут «Известия». Остальные медучреждения будут перепрофилированы.