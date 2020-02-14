Пять человек погибли в лобовом ДТП в Тамбовской области

Тамбов, 14 февраля. На трассе в Тамбовской области столкнулась фура и автомобиль «Газель». В результате ДТП погибли пять человек, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

Согласно имеющейся информации, лобовое ДТП произошло сегодня в 05.35 на 499 километре трасса Р-22 Волгоград – Москва в районе населенного пункта Павловка. Пять человек, которые находились в «Газели» скончались на месте происшествия. Среди погибших детей нет.

На месте аварии работает одно пожарное отделение, одно отделение оперативной группы из Тамбова, а также оперативная группа Сампурского района. Для ликвидации последствий аварии привлекалось 5 человек, 2 единицы техники. Причина возникновения ДТП уточняется.