Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский опоздал с идеей «города-сада»

Симферополь, 14 февраля. Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет оценил идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области «город-сад» для переселенцев с полуострова. По словам парламентария, Киев опоздал с данной инициативой, так как благодаря России Крым уже превратился в процветающий регион.

Ранее Зеленский рассказал об идее построить на границе с Крымом новый город. По словам главы Украины, реализация проекта должна начаться в этом году.

В ответ на это Шеремет заявил, что сомневается в том, что в «город-сад» Зеленского поедут люди, поскольку в настоящее время в регионе уже реализуются крупные инфраструктурные проекты, «видные даже с космоса».

«Крымчан этими коврижками не заманишь. Город-сад уже создан в российском Крыму, о чем только приходилось мечтать в бытность нахождения полуострова в составе Украины», – цитирует депутата РИА Новости.

По его мнению, «город-сад» Зеленского станет «резервацией» для переселенцев из Крыма. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в свою очередь сравнил проект президента Украины с несбыточными идеями других политиков, которые могут быть направлены на «разворовывание бюджета страны». Например, со «стеной Яценюка».

«Я думаю, что по итогу по документам будет город, а по факту голое поле и очередной поиск виноватого в зраде», – высказался Роман Чегринец.

Ранее еще один депутат от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова Зеленского о «городе-саде». По его мнению, поселение будет построено для того, чтобы выманить жителей Крыма и передать их в руки СБУ, пишет «Газета.ru».