Эксперты Mayo Clinic перечислили 8 симптомов рака головного мозга

Москва, 14 февраля. Специалисты крупнейшего частного медицинского исследовательского центра Mayo Clinic назвали 8 признаков рака головного мозга. По словам экспертов, данные симптомы необходимо знать, поскольку узнать о подобном заболевании лучше всего на ранних стадиях, так как это существенно повышает шансы на выздоровление.

Одним из главных пунктов врачи называют головную боль, усиливающуюся со временем. Вторым симптомом, к которому необходимо прислушаться, является постоянно повторяющиеся приступы тошноты, ухудшение зрения и постепенная утрата чувствительности, сообщает издание «Дни24».

На рак головного мозга также могут указывать изменение в поведении, проблемы со слухом, потеря концентрации и координации в движении. Иногда при образовании опухоли у человека может наблюдаться нарушение речи.

Эксперты отмечают, что рак может развиваться с разной скоростью. Отдельное значение также имеет расположение опухоли и ее влияние на мозг.

Напомним, ранее Роспотребнадзор дал советы по профилактике рака. Согласно советам специалистов, чтобы поддержать здоровый образ жизни, человеку необходима физическая активность, употребление оптимального количества овощей и фруктов, а также поддержание режима сна, сообщает «Газета.ru».