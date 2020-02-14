«Уральские пельмени» рассказали о драках между участниками коллектива

Москва, 14 февраля. Участники популярного телешоу «Уральские пельмени» рассказали о нескольких конфликтах в коллективе, которые доходили до серьезных драк.

Об инцидентах вспомнили юмористы Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица во время телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. По их словам, одна из драк между ними случилась еще 20 лет назад. Тогда Максим Ярица и Сергей Исаев репетировали номер про музыкальную группу «Чайф».

«Один из них кричал в зал: «Ну что, друзья мои, как вы там?». Второй ему говорил: «Слышь, какие они твои друзья, мы твои друзья, понял, козел?». Режиссер попросил повторить еще раз, и тогда Сергей начал смаковать слово «козел», а Максим с каждым разом его все больше передергивал: «Серый, слушай, не говори больше «козел», ладно?». Тогда тот ему отметил: «Хорошо, не буду, козел!» и ударил Максима», – рассказал Сергей Ершов.

По словам юмористов, тогда до серьезной драки не дошло, участников «Уральских пельменей» удалось разнять. Однако настоящая потасовка произошла в другом случае. Однажды на свадьбе у общего знакомого Андрея Рожкова и Сергея Ершова возник спор: кто из них самый «плохой свидетель». Конфликт перерос в драку. В момент потасовки в комнату вошла мать жениха и разняла Рожкова и Ершова. Ей же сказали, что это была просто репетиция конкурса.

Напомним, ранее шоумен Иван Ургант во время своего вечернего шоу высмеял юмористов «Уральских пельменей». Он провел параллель между слухами о закрытии юмористической передачи и информацией о повышении цен на водку, пишет «Газета.ru».