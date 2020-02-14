Турчинов обвинил США в том, что они «бросили» Киев

Портленд, 14 февраля. В 2014 году Соединенные Штаты Америки «бросили» Киев, отказавшись оказывать военную помощь. С таким заявлением в Портленде выступил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Дело в том, что после распада СССР Украиной был унаследован обширный ядерный арсенал. Но в 1994 году Украина, США, Британия и Россия подписали Будапештский меморандум. Документ гарантировал безопасность, однако ядерное оружие на территории Украины было ликвидировано, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность, сообщает РИА Новости.

Однако, по словам Турчинова, позже выяснилось, что Украина поменяла свой ядерный боезапас на «бумагу», которая, по его мнению, ничего не стоит. Он утверждает, что США в результате пообещали лишь дипломатическую поддержку, «любовь и уважение». От других западных стран Киев сразу также не смог получить военной помощи.

В свою очередь власти США ответили Турчинову, что Будапештский меморандум не несет никаких обязательств. Представитель Киева также напомнил, что сотрудничество двух стран началось лишь при власти Дональда Трампа, который предоставил ВСУ противотанковые ракеты.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. С начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, пишет «Газета.ru».