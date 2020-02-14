Коронавирусом в китайской провинции Хубэй заразились почти 52 тысячи человек

Пекин, 14 февраля. В китайской провинции Хубэй число граждан, заразившихся новым типом коронавируса возросло до 52 тысяч человек. Ранее в данном регионе наблюдался резкий скачок численности заболевших.

Согласно данным местного комитета здравоохранения, за последние сутки число больных увеличилось на 4 823 человека. Таким образом в настоящее время заразившимися значатся 51 986 человек. За последние сутки было зарегистрировано 116 случаев летального исхода, сообщает РИА Новости.

Ранее в провинции Хубэй наблюдался резкий скачок числа заболевших. В течение одного дня новый метод диагностирования коронавируса выявил заболевание сразу у 15 тысяч человек.

По данным местных СМИ, всего по стране число жертв коронавируса на сегодняшний день достигло отметки 1 488 человек. При этом выздороветь удалось 6 982 гражданам, общее количество зараженных составляет 63 918 человек.

Тем временем китайским врачам удалось выявить новый тип лечения заболевших. Им переливают кровь от доноров, которым удалось побороть коронавирус. Как пишет «Газета.ru», эффективность данной методики объясняется тем, что в плазме переболевших людей содержатся специфические антитела.