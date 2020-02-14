Замглавы Пентагона назвал угрозой новое гиперзвуковое вооружение России

Вашингтон, 14 февраля. На фоне развития новейших российских гиперзвуковых ракет «Авангард», США должны обратить внимание на модернизацию ядерной триады: стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных авианосцев. С таким заявлением выступил заместитель главы Пентагона по закупкам и техническому обеспечению Алан Шаффер.

Новое вооружение России он назвал угрозой, оказывающей давление на оборону США и на ядерную триаду страны.

«И это то, почему модернизация триады настолько важна. И это то, почему минобороны ставит приоритетом гиперзвуковое оружие и защиту от гиперзвуковых вооружений. Это конкретный вызов», – цитирует РИА Новости Алана Шаффера.

Он также заявил, что в настоящее время КНР и РФ якобы разрабатывают вооружение, несмотря на то, что в арсенале стран уже имеется количество ракет, достаточное для сдерживания. По мнению Шаффера, Россия и Китай бросают США вызов, поэтому Америка должны «быть готова обороняться от этих вооружений и предложить системы ответного удара».

Замглавы Пентагона также отметил, что при отсутствии защиты США от российского и китайского гиперзвукового вооружения, большую роль играет ядерный потенциал. Потому Шаффер заявил, что настаивает на том, что страна должна сохранять ядерные силы сдерживания в дальнейшем, так как они «показали себя очень эффективными в удерживании от развязывания крупномасштабного конфликта».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен создать «мощнейшие ядерные силы в мире» пока Вашингтон не заключит с Москвой и Пекином необходимые соглашения о контроле над вооружениями, пишет «Газета.ru».