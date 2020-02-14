Ургант устроил «истерику» в лифте в ответ на вирусное видео с такси

Москва, 14 ноября. Телеведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант спародировал нашумевшую историю с пассажиркой такси, устроив показную истерику в лифте.

На видео, которое послужило подводкой к его программе, Ургант находится в лифте и кричит на кнопки.

«Вези меня, мразь! Вези, мразь! Меня люди ждут! Ты издеваешься надо мной, потому что я русский?! Ты меня повезешь, иначе такие люди подъедут!» — все громче верещит актер.

Рядом с ним невозмутимо стоит его коллега Дмитрий Хрусталев.

«Ваня, мне кажется, здесь другой принцип. Надо нажать на кнопку», — тактично намекает он Урганту.

Видео стало пародией на видео, снятое в московском такси и ставшее вирусным. Напомним, жительница Москвы бывшая участница конкурса «Краса России» и «Мисс Томск» Яна Данькова устроила истерику в салоне такси из-за отказа ее везти. В Сеть попали кадры, на которых она осыпает оскорблениями водителя и нападает на него с кулаками, передавала «Газета.ру». Причиной ее поведения стала попытка водителя «накрутить» лишние минуты ожидания, а следовательно и цену за поездку.

Стоит отметить, что те, кто попадался на такую «разводку» таксистов, вступились за девушку, передавал телеканал «360».

Позднее Данькова прервала молчание и объяснила произошедшее провокацией водителя. По ее словам, до того, как тот включил камеру, он угрожал ей и собирался высадить на Можайском шоссе.