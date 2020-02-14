Истребители дважды за неделю поднимались в небо на перехват у границ РФ

Москва, 14 февраля. С целью недопущения нарушения государственной границы РФ, за последнюю неделю дважды отечественные истребители поднимались в небо. Об этом свидетельствует инфографика, подготовленная Министерством обороны РФ.

Согласно данным, в течение недели нарушений воздушного пространства РФ допущено не было. При этом за последние семь дней у границ РФ были замечены 33 иностранных самолета-разведчика и 6 разведывательных беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, за данный промежуток времени было совершено 256 летных смен на 91 аэродроме. Выполнено более 4 тысяч прыжков с парашютом.

Напомним, ранее главный конструктор по комплексам ПВО Валерий Слугин рассказал, что созданные в России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» ликвидировали около сотни БПЛА за все время своей работы. Вместе с тем число сбитых аппаратов в Сирии неизвестно, их количество может превышать 100 единиц, пишет «Газета.ru».