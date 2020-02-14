Посольство РФ оценило новые антироссийские санкции США

Вашингтон, 14 февраля. Посольство РФ в США назвало новые американские санкции против трех российских предприятий «очередным всплеском русофобии». Дипломаты подчеркивают, что ограничительные меры были введены без каких-либо оснований и в нарушений правил Совета Безопасности ООН.

В сообщении диппредставительства, опубликованном в Facebook, отмечается, что санкции США были введены под предлогом «нарушения американских национальных режимов нераспространения». Российские дипломаты напоминают своим коллегам из США, что «применять ограничения по подобным сюжетам имеет право только Совет Безопасности ООН». Более того, для этого необходимы веские основания, которые американская сторона не представила.

«Усматриваем в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий», — резюмируют дипломаты.

Ранее государственный департамент США в Федеральном реестре разместил уведомление о том, что Вашингтон вводит санкции против трех российских организаций, так как они нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения. Так в список попали российские «Кумертауское авиационное производственное предприятие», военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» и «Конструкторское бюро приборостроения».

Из документа следует, что ограничительные меры были введены еще 3 февраля и срок их действия составляет два года с момента подписания.

Депутат Госдумы Андрей Красов в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что США таким образом демонстрируют недобросовестную конкуренцию на рынке вооружений. Решение США обусловлено тем, что российское вооружение и военная техника по соотношению цена — качество на несколько порядков превосходят американские аналоги. К тому же, подчеркивает парламентарий, по некоторым позициям, в частности в деле создания гиперзвуковых ракетных комплексов, Россия вырвалась вперед, что, конечно же, не может устраивать Вашингтон.