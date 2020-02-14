Лещенко рассказал о размере своей пенсии

Москва, 14 февраля. Народный артист РСФСР Лев Лещенко озвучил размер своей пенсии.

Лещенко в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что получает надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством».

«Конечно, «серьезной» мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей — это больше, чем у многих граждан», — рассказал он.

Лещенко добавил, что получает гонорары за свои произведения и продолжает работать, ведя активный образ жизни.

С 2018 года народные артисты (СССР, РСФСР, РФ) и заслуженные артисты (РСФСР и РФ), проживающие в Москве, получают ежемесячную доплату к пенсии 30 тысяч рублей.

Ранее многие звезды рассказали о размерах своих пенсий. В частности, 66-летняя Елена Проклова поблагодарила московские власти за надбавку, сообщив, что получает порядка 50 тысяч рублей. Вместе с добавкой «за звание» пенсия актрис Елены Яковлевой, Инны Чуриковой, певиц Ларисы Долиной, Аллы Пугачевой составляет от 47 до 50 тысяч рублей. 79-летняя Светлана Светличная уточнила, что «получает около 50 тысяч рублей». Такой же размер пенсии у Юрия Куклачева и Бориса Моисеева.

Позднее режиссер и сценарист Борис Грачевский сообщил, что его пенсия составляет около 27 тысяч рублей. Как утверждает режиссер, если он перестанет работать, то государственные выплаты для него вырастут вдвое — он является лауреатом государственной премии.