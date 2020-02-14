Найден эффективный способ борьбы с коронавирусом

Ухань, 14 февраля. В Китае врачи обнаружили способ борьбы с новым типом коронавируса, который доказал свою эффективность при лечении зараженных пациентов. Больным переливают плазму из крови людей, организм которых оказался способным побороть заболевание.

Такой эффект объясняется тем, что в плазме данных пациентов содержатся антитела, которые помогают бороться с коронавирусом. Об открытии на пресс-конференции заявил глава больницы Ухани Чжан Динюй, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце 2019 года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о том, что в городе Ухань провинции Хубэй наблюдается вспышка неизвестного типа коронавируса. На сегодняшний день китайской провинции зарегистрировано 1311 смертей. Суммарное число зараженных по всему миру превысило 60 тысяч. Случаи заболевания также наблюдаются в 24 государствах.

На фоне сложившейся ситуации, вирусолог ВОЗ Айра Лонджини допустила, что новой инфекций могут заразиться две трети населения всего мира. Единственным способом снизить распространение коронавируса она назвала организацию карантина. При этом эксперт отмечает, что каждый заболевший способен в среднем заразить двух-трех людей, сообщает «Газета.ru».

С сегодняшнего дня Россия вводит временный запрет на осуществление авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию.