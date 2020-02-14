Военный сделал девушке предложение с помощью танков в Подмосковье

Москва, 14 февраля. Лейтенант Таманской дивизии сделал предложение своей возлюбленной при помощи 16 танков Т-72Б3. Видео было опубликовано телеканалом «Звезда».

Все происходило на полигоне «Алабино», расположенном в Московской области. Две танковые роты выстроились в форме огромного сердца. Лейтенант, прикрыв глаза своей девушки, вывел ее в центр фигуры и, встав на одно колено, попросил ее руки.

Девушка ответила согласием.

Журналист отметил сложность построенной танками фигуры, добавив что «ее не умеют строить даже экипажи, исполняющие танковый балет». Возлюбленным он предложил отметить свадьбу летом во время «Танкового биатлона».

Ранее «Газета.ру» рассказывала о другом трогательном случае, произошедшем в преддверии Дня святого Валентина. В московском зоопарке самец панды сделал для своей подруги в честь праздника всех влюбленных подарок. Работники учреждения приготовили для самца Жуи специальную деревянную доску в виде сердца, а также дали ему кисть с красной краской. Жуи раскрасил валентинку для своей «избранницы» панды Диндин.

Отметим, несмотря на то, что 14 февраля — это День всех влюбленных, его могут праздновать не только те, у кого есть вторая половинка. День святого Валентина — это праздник, касающийся всех, кто в светлые, чистые и искренние чувства. Поэтому поздравления в этот день адресуются также друзьям, подругам и знакомым, мечтающим повстречать настоящую любовь.

Об истории праздника и традициях читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.