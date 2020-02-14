В ВОЗ озвучили неблагоприятный сценарий распространения коронавируса

Москва, 14 февраля. При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения мира, заявил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.

Модель Лонджини построена на данных, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. Даже если этот показатель уменьшить вдвое, коронавирусом заразится третья часть жителей Земли.

По словам Лонджини, замедлить распространение болезни могут карантинные меры. Однако их приняли уже после того, как вирус проник в разные районы Китая и за его пределы.

Власти КНР в конце прошлого года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке новой неизвестной инфекции, очаг которой был зафиксирован в городе Ухань провинции Хубэй. В настоящее время в китайской провинции зарегистрировано 1311 смертей от коронавируса, передает «Газета.ру». Суммарное число зараженных по всему миру превысило 60 тысяч. Помимо Китая случаи коронавируса наблюдаются в 24 государствах.

13 февраля стало известно, что власти Китая разрешают своим гражданам, у которых есть родственники-иностранцы, эвакуироваться вместе с ними из Ухани.

Как сообщал RT, в Китае разработали эффективный способ лечения коронавируса, с помощью которого удалось спасти уже более десяти больных, находящихся в критическом состоянии. Способ заключается в переливании плазмы крови выздоравливающих от этой болезни доноров. Кровь людей, которые идут на поправку от пневмонии нового типа, содержит большое количество эффективных антител.