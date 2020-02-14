Возвращения из Китая в Россию ждут около 230 россиян

Москва, 14 февраля. Почти 230 россиян ждут возвращения на Родину из Китая. Это пассажиры авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии», которые должны покинуть КНР до 29 февраля, сообщает пресс-служба Росавиации.

На сегодняшний день, по данным ведомства, 162 пассажира S7 и 66 пассажиров «Уральских авиалиний» ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. Сотрудники авиакомпаний работают с пассажирами.

По данным Росавиации, 1404 пассажирам уже переоформили билеты или вернули их стоимость.

С 1 по 13 февраля китайские авиалинии выполнили 27 рейсов из Китая в Россию, российскими авиакомпаниями выполнено 105 рейсов. В «Шереметьево» ни у одного из пассажиров не был обнаружен коронавирус COVID-19.

В Росавиации напомнили, что с 14 февраля будет введен временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении.

Власти КНР в конце прошлого года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке новой неизвестной инфекции, очаг которой был зафиксирован в городе Ухань провинции Хубэй. В настоящее время в китайской провинции зарегистрировано 1311 смертей от коронавируса, передает «Газета.ру». Суммарное число зараженных по всему миру превысило 60 тысяч. Помимо Китая случаи коронавируса наблюдаются в 24 государствах.

В четверг советник при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айру Лонджини предположил, что при неблагоприятном сценарии распространения коронавируса COVID-19 заразиться могут до двух третей населения планеты. Как передает RT, модель Лонджини построена на данных, согласно которым каждый инфицированный заражает двух или трех человек. Замедлить распространение вируса, по его мнению, поможет карантин.