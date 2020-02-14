Власти Латвии хотят потребовать у РФ выдачи Черного Ленина

Москва, 14 февраля. Правительство Латвии намерено обратиться к России с требованием о выдаче ополченца ДНР Айо Бенеса по прозвищу Черный Ленин. После задержания по запросу украинских властей, Бенес попросил политического убежища у Москвы.

В Латвии Черного Ленина обвиняют в участии в вооруженном конфликте на Украине, приравнивая его действия к терроризму. По словам представителя международного отдела по сотрудничеству генпрокуратуры Латвии, старшего прокурора Уна Бренча, латвийское правительство все-таки намерено обратиться к Москве с требованием выдать Бенеса. В этом случае ополченцу может грозить до 10 лет колонии, сообщает Regnum.

Напомним, 11 февраля Бенес был задержан в селе Яренск Архангельской области. Киев преследует латвийца, участника движения «Антимайдан», по политическим причинам. Позже Бенес был освобожден на время разбирательств, его обязали явиться по первому требованию. Вскоре он должен отправиться в Москву. При этом известно, что ранее Айо Бенес по свои документам въезжал в ДНР и передвигался по стране, однако проблемы у него появились лишь после того, как он посетил Шиес.

Ранее в пресс-службе движения «За правду» Федеральному агентству новостей сообщили, что мужчина уже написал заявление на предоставление политического убежища в России.

В ближайшее время данное прошение будет подготовлено надлежащим образом специалистами правозащитного проекта и направлено в соответствующие инстанции.