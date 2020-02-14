Артамонов назвал причины ухода с поста главы Калужской области

Калуга, 14 февраля. Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассказал, почему решил покинуть свой пост. Приказ о досрочном прекращении его полномочий был подписан в четверг президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Артамонова, его уход по собственному желанию связан с его «приличным» возрастом.

«Надо не пропустить тот момент, когда лучше передать бразды правления более молодым людям. Оценку моей работе будут давать граждане. Я доволен тем, что нам удалось сделать», – пояснил экс-губернатор в беседе с телеканалом RT.

Также он отметил, что Владислав Шапша, который ранее был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, является очень способным управленцем. Артамонов высказал уверенность, что у нового главы региона «все получится».

Напомним, ранее Шапша занимал должность мэра Обнинска. С 2010 года он работал в администрации главы Обнинска на посту управляющим делами, а позднее занимал должность заместителя мэра Обнинска.

Выборы нового губернатора Калужской области состоятся 13 сентября 2020 года в единый день голосования, пишет «Газета.ru» со ссылкой на члена Центризбиркома России Евгения Шевченко.