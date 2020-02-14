Манукян назвал ошибкой появление Собчак в роли ведущей шоу «Док-Ток» на Первом канале

Москва, 14 февраля. Решение предложить Ксении Собчак вести шоу «Док-Ток» на Первом канале было ошибочным, поскольку ее личный «антирейтинг» зашкаливает. Такое мнение высказал эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.

Он считает, что новую телепередачу ждут низкие рейтинги и неминуемый провал. Манукян обращает внимание, что об этом говорят и первые отзывы зрителей, которые продолжат ругать Собчак.

«Скорее всего, смотреть передачу будут только урывками и то на YouTube, а не в эфире», – цитирует Манукяна издание «Дни.ru».

Он также предположил, что «Док-Ток» повторит судьбу шоу «Бабий бунт», которую на Первом канале вела Ольга Бузова. Оно также не полюбилось телезрителям и было быстро снято с эфира.

Вместе с тем, ранее Собчак заподозрили в плагиате. Дело в том, что передача «Док-Ток» схожа названием и форматом с шоу Doc Talk премьера которого состоялась 9 сентября 2019 года на RTVI. Шоу о человеческих драмах ведет семейная пара — Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас, пишет «Газета.ru».

В первом выпуске «Док-Ток» Собчак обратилась к теме домашнего насилия, пригласив в студию семью сестер Хачатурян. Однако зрители сочли такой подход бесцеремонным, а депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что не понимает, чем передача отличается от проектов «Давай поженимся!», «Модного приговора» или реалити-шоу «Дом-2».