ПВО Сирии отражает атаку на Дамаск

Дамаск, 14 февраля. Сирийская система ПВО отражает атаку на Дамаск израильских ВВС.

Как сообщает гостелеканал Ikhbariya, несколько объектов были сбиты в воздухе. На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Атакующие Дамаск самолеты заходят с оккупированных Израилем Голанских высот.

Напомним, в ночь на 6 февраля четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли восемь ударов ракетами «воздух — земля» по пригородам Дамаска.

Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил позднее, что в момент атки ВВС Израиля к посадке в аэропорту Дамаска готовился пассажирский лайнер Airbus-320 на борту которого находились 172 человека. Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров и работе автоматизированной системы управления воздушным движением гражданский самолет удалось вывести из опасной зоны поражения сирийской ПВО.

Использование авиалайнеров для блокирования ответных действий генерал Конашенков назвал «характерной чертой ВВС Израиля». Представитель Минобороны РФ также обратил внимание, что пассажирские самолеты Сирии летают в известных эшелонах высоты и хорошо заметны израильскими РЛС.