Пентагон назвал сроки старта активных испытаний гиперзвукового оружия 

Вашингтон, 14 февраля. Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард.

Ричард назвал 2020 год «ключевым для разработки гиперзвукового оружия». Пентагон, по его словам, «начинает активно проводить летные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства гиперзвуковых систем».

По мнению военного чиновника, которое он высказал в письменных показаниях для Сената США, гиперзвуковые системы «обеспечат эффективный потенциал сдерживания».

Заявление Ричарда в беседе с RT прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он напомнил, что в мире существует конкуренция между такими странами, как Россия, США и Китай, но при этом «на сегодняшний день Россия — единственная страна в мире, которая обладает подобными видами вооружения».

Шерин подчеркнул, что в этом вопросе США «будут догоняющими».

Ранее и.о. главы американских ВМС США Томас Модли признал, что США отстают от России в сфере гиперзвукового оружия. По его мнению, сложившаяся ситуация напоминает отставание США от Советского Союза после запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В четверг Президент РФ Владимир Путин не исключил, что в перспективе ядерное оружие станет неэффективным и бесполезным для его обладателей. Путин напомнил, что система противоракетной обороны США направлена именно на то, чтобы обесточить ядерный потенциал РФ, сделать его бессмысленным. Однако после появления у РФ гиперзвукового оружия эти попытки потеряли смысл.

Напомним, в арсенале российской армии есть авиационный ракетный комплекс «Кинжал», гиперзвуковой комплекс «Авангард», а также «Циркон».