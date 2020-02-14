Водонаева заявила, что у нее нет претензий к работе полиции на допросе

Москва, 14 февраля. Телеведущая Алена Водонаева назвала поведение полицейских, проводивших допрос, интеллигентным и деликатным. На сегодняшний день за резкие высказывания ей может грозить возбуждение уголовного дела по статье 282 УК РФ.

Беседа звезды с полицейскими состоялась в отделении МВД по Таганскому району Москвы и продолжалась около полутора часа.

«У меня нет претензий к полицейским — они получили жалобу и должны провести проверку», – заявила Водонаева отметив, что теперь она будет внимательнее в своих высказываниях и выборе слов.

Правоохранительный органы проводят проверку в связи с тем, что публикации, которые телеведущая размещала в социальных сетях, могут возбуждать ненависть или унижать человеческое достоинство. По словам ее адвоката Екатерины Гордон, спорный текст уже отправлен на лингвистическую экспертизу. Она также отметила, что, если на Водонаеву будет оказано давление, защита прибегнет к помощи общественности.

Адвокат Алены Водонаевой уверена, что в публикациях телеведущей нет повода ни для уголовного дела, ни для административного правонарушения. Также она сказала, что после скандала телеведущей уже поступили предложения об участии в общественных движениях и начале политической карьеры, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее телеведущая заявила, что увеличение материнского капитала в России приведет к тому, что неблагополучные слои населения, которых она назвала «быдлом», будут специально рожать детей для получения денег. После скандала в СМИ и социальных сетях на нее было написано заявление, а телезвезде поступило письмо с приглашением в отделение МВД, пишет «Газета.ru».