Найдена установка, из которой обстреляли американскую базу в Ираке

Багдад, 14 февраля. Иракские военные обнаружили установку, из которой была обстреляна американская авиабаза у города Киркук.

«Органы безопасности ведут поиск злоумышленников и уже обнаружили ракетную установку с 11 ракетами, которые не были запущены», — цитирует РИА Новости пресс-службу органов безопасности Ирака.

Ранее в четверг сообщалось, что военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке. Сведений о погибших и пострадавших не поступало, передавала «Газета.ру».

Стоит отметить, что данная база в январе уже подвергалась обстрелу со стороны Ирана, передавал RT. Это был ответ Тегерана на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб во время удара ВВС США по аэропорту Багдада.

Действия Соединенных Штатов тогда раскритиковали даже союзники Вашингтона по НАТО. Так, например, Канада потребовала от Америки объяснить необходимость убийства высокопоставленного иностранного военнослужащего. А Ирак заявил, что американские войска должны покинуть территорию республики. Иран в свою очередь объявил о начале военной операции «Мученик Сулеймани», цель которой — борьба с американскими силами в Ираке.