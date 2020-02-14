Захарова поделилась своим лирическим стихотворением

Москва, 14 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прочитала лиричное стихотворение своего сочинения во время интервью с Тиной Канделаки.
Канделаки в интервью для Kp.ru попросила Захарову закончить их беседу стихами. Представитель МИД РФ скромно заметила, что лишь записывает некоторые свои мысли, а не пишет стихи.
После настойчивых просьб Канделаки дипломат вспомнила случай, который произошел около года назад в Головково, где находится дача ее бабушки. После посещения небольшой церкви «все сложилось». Домой она возвращалась бегом, чтобы записать стихи, которые уже кружились в голове.
Я не умею за себя молиться.
Вот за других просить иное дело.
Мне стыдно к Богу обратиться,
Поклоны бить за душу и за тело.
Зачем неловко мне? Не знаю.
Ведь робости в ином не ведала досель.
Как будто что-то нарушаю:
Закон, устав, порядок или цель.
Но как же быть, когда мне плохо?
Когда молитвой только будешь жив?
Ждать от других заботливого слова?
Или обратить к Нему в мольбе призыв?
Порвать с неловкостью позора
И в страстной немоте достичь небес.
Не отрывая от иконы взора,
Дождаться милости святых чудес.
Ранее «Газета.ру» сообщала, что одно из стихотворений Захаровой было положено на музыку и использовано певицей Наргиз. Артистка исполняла песню Захаровой «Верните память» на музыку композитора Максима Фадеева на открытии Московского международного кинофестиваля в июне 2017 года. Песни на стихи Захаровой пела также певица Катя Лель.
Отметим, что Захарова — не единственный сотрудник МИД РФ, пишущий стихи. Как поэт известен и ее начальник, глава ведомства Сергей Лавров. Одно из его стихотворений стало гимном дипломатического вуза МГИМО: «Был посольский приказ, и послы выполняли приказы, чтоб удельных князей потеснее с Москвой сплотить».
В 2001 году в МИД ныне покойный советский дипломат Юрий Алимов организовал поэтический клуб «Отдушина».