Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»

Киев, 14 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым. По словам главы государства, идея заключается в том, чтобы построить «город-сад».

Соответствующие договоренности по строительству были достигнуты Зеленским в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Реализация проекта должна якобы начаться в этом году, сообщает пресс-служба украинского президента.

По словам Зеленского, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» будет создан транспортный хаб с инфраструктурой, необходимой «для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение».

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», – заявил Зеленский.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что данное решение окончательное и обсуждению не подлежит. Любые попытки его оспорить являются посягательством на право народа на самоопределение.

Ранее, профильный комитет Верховной рады принял решение, что поставки воды в Крым невозможны «до его деоккупации», сообщает «Газета.ru».