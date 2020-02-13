МИД РФ резко раскритиковал принятую СБ ООН резолюцию по Ливии

Москва, 13 февраля. Принятая Советом Безопасности ООН резолюция по Ливии содержит массу несбалансированных предложений, которые разработаны без учета мнения самих ливийцев. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в четверг на официальном сайте ведомства.

В среду Совбез ООН принял резолюцию 2510 в поддержку итогов берлинской конференции по Ливии. Российская делегация воздержалась в ходе голосования.

В МИД напомнили, что российская сторона при подготовке документа придерживалась четкой позиции: только сами ливийцы могут определять будущее своей страны, и этот принцип должен распространяться на все международные акты.

«Напомним, что наше присоединение к «заключительным положениям» саммита в Берлине как раз и было обусловлено необходимостью их последующего согласования с ливийцами», — подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона убеждала коллег в Совбезе ООН «не торопиться с принятием резолюции и добиваться согласия ливийских сторон с итогами берлинской конференции». Однако, как подчеркивается в заявлении министерства, «британские авторы решили «срезать» этот путь и просто побыстрее принять резолюцию Совета Безопасности, видимо, не задумываясь о том, будет ли она жизнеспособной».

Итоговая резолюция теперь содержит массу несбалансированных положений. Кроме того, документ дает возможность вводить санкций за неисполнение того, чего еще нет. Речь идет о незаключенном пока официально перемирии.

«Сомневаемся, что такие ультиматумы и односторонние подходы будут способствовать продвижению ливийского урегулирования», — резюмировали в МИД РФ.

Напомним, в тексте принятой СБ ООН резолюции, в частности, сказано, что Совбез утверждает итоги берлинской конференции по Ливии, а также подтверждает необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без каких-либо предварительных условий. Отмечается, что физические и юридические лица, которые оказывают поддержку действиям, угрожающим миру, стабильности или безопасности Ливии, могут подвергнуться санкциям, прежде всего заморозке счетов и запрету на поездки.

Сразу после голосования постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия не смогла поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии из-за неготовности ее выполнения самими ливийцами, передавал RT.

Москва занимает примирительную позицию и поддерживает ливийское урегулирование. Россия неоднократно призывала международное сообщество учитывать мнение ливийских граждан, однако, несмотря на все призывы, интересы ливийцев продолжают игнорироваться.