Лена Миро жестко раскритиковала Седокову за «наряды стриптизерши второго эшелона»

Москва, 13 февраля. Скандальный блогер Лена Миро в своем аккаунте на LiveJournal раскритиковала поп-певицу и актрису Анну Седокову за то, что то явилась на вечеринку журнала GQ в образе «стриптизерши второго эшелона».

На мероприятии Седокова присутствовала в обтягивающем черном платье. По словам самой исполнительницы, ее наряд стоил «очень прилично». Например, один ремень обошелся звезде в 83 тысячи рублей.

«Наряд Анечки больше подходит девушкам из второй категории: модельные пропорции и молодость отсутствуют, лишний вес, силикон и возрастные морщины – присутствуют», – прокомментировала Лена Миро.

По ее словам, Анна Седокова придерживается принципа: чем дороже вещь, тем дороже образ. Однако Миро заявляет, данное правило так не работает. Цена не делает одежду автоматически стильной и красивой. По мнению блогера, вещи нужно уметь носить.

«Не гордо нести на себе громкий бренд, как это делает Седокова в жалкой попытке залепить ценником свои провинциальные комплексы, а именно носить. С достоинством, элегантностью, умом. Когда и первое, и второе, и третье у женщины отсутствует, все, что ей остается – это раздеться», – заявила Лена Миро.

Напомним, ранее российская певица Анна Седокова, состоящая в отношениях с игроком клуба Единой лиги ВТБ «Химок» Янисом Тиммой, стала хозяйкой щенка. Девушка уже завела собственный Instagram для собаки, пишет «Газета.ru».