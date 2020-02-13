Либеральные СМИ отказались поддержать похищенных террористами россиян

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Ливии в мае 2019 года. Общественные деятели, депутаты Госдумы, журналисты и крупные СМИ, включая зарубежные выказывали поддержку незаконно задержанным российским гражданам. 13 февраля начался бессрочный пикет, в котором приняли как друзья и знакомые Максима и Самера, так и простые неравнодушные россияне. Словом, поддержали социологов все, кроме представителей либеральных СМИ.

Сегодня Министерство иностранных дел РФ, отвечая на запрос «КП» и ФАН отметило, что внешнеполитическое ведомство России постоянно обсуждает вопрос освобождения россиян и требует незамедлительно их выпустить. Новости о поддержке опубликовали многие СМИ, однако либерально настроенных среди них почему-то так и не оказалось.

Издания, ранее наперебой бросившиеся продвигать выгодную террористам и похитителям россиян версию о «вмешательстве в выборы» весной 2019 года, информацию о действиях РФ проигнорировали. Фактически после скоординированной информационной атаки с обвинениями социологов во вмешательстве в выборы, РБК и «Дождь» не вспоминают об узниках ливийской тюрьмы «Митига». Хотя открытое письмо главы ФЗНЦ Александра Малькевича опубликовали даже американские СМИ, такие как The Washington Post.

Молчит «Эхо Москвы» и даже «Новая газета». От последней, впрочем, следует ждать симпатий террористам, похитившим россиян. НГ часто симпатизирует террористам, а один из авторов и вовсе «на короткой ноге с ИГ»1 (группировка запрещена в РФ). Речь идет о Денисе Короткове, на протяжении нескольких месяцев общавшемся с игиловцем. Ему всячески помогает один из главных спонсоров «Новой» Михаил Ходорковский.

Вероятно, поэтому, российские СМИ привыкшие получать задачи исключительно от западных кураторов, демонстративно не написали ни строчки про то, как двое россиян не просто находятся в заложниках у ливийских бандитов, но и подвергаются пыткам.

Отдельно взятые правозащитники и лидеры либеральной тусовки тоже промолчали. Фактически о действиях террористов не написал никто из тех, кто называет себя защитником россиян от произвола.

«Российская оппозиция не замечает проблем попавших в беду за рубежом соотечественников. Намного больше их заботит судьба экстремистов и террористов, к примеру, задержанных по делу Сети. Пока десятки патриотически настроенных граждан стоят под стенами посольства Ливии в Москве с призывами освободить похищенных Максима Шугалея и Самера Суэйфана, внимание антигосударственной оппозиции обращено куда угодно, но не на них. Кстати, аналогично было с Кириллом Вышинским, которого либо игнорировали, либо шельмовали наравне с незаконно задержавшей его СБУ. Давайте честно: эти люди просто не намерены кому-либо помогать. Для них важен заработок, хайп, положительная пресса в США или Европе. Россияне им не нужны», — рассказала ФАН политолог Юлия Стрелкова.

Напомним, у ливийского посольства в Москве начались с 13 февраля бессрочные пикеты за освобождение социологов из тюрьмы ПНС Ливии, в которых приняли участие глава ФЗНЦ Александр Малькевич, социолог Александр Прокофьев, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов и редактор МИА «Россия Сегодня» арабского выпуска Аль-Мас Шамиль Фатех Али.

1 Организация запрещена на территории РФ.