Захарова оценила сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли

Москва, 13 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что не смогла досмотреть до конца украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором играет президент Украины Владимир Зеленский.

«Я пыталась посмотреть до выборов (президента на Украине), и потом я пыталась вернуться уже после выборов. Ну, еще раз говорю, может быть, пять-семь серий я осилила… где-то от пяти там, плюс-минус», — заявила Захарова в интервью Kp.ru.

По ее словам, она пыталась посмотреть сериал еще до выборов президента Украины, а потом уже и после. Однако ей оказалось «жалко своего времени».

«Я лучше пересмотрю Антониони. Вы меня простите, конечно. Или что-нибудь не обязательно артхаусное, а наше, черно-белое, со смыслом», — отметила представитель МИД РФ.

В сериале «Слуга народа» Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько, который случайно становится президентом страны и побеждает в итоге коррупцию и олигархов.

Ранее в одном из интервью Зеленский сравнил себя с Голобородько. По его мнению, у них есть много общего. Так, отметил глава государства, они оба стремятся улучшить жизнь украинцев. Как передавала «Газета.ру», украинский президент подчеркнул, что его приоритетами являются борьба с коррупцией, объединение страны и улучшение жизни народа. Отличием же от персонажа сериала является то, что Зеленский не ездит на работу на велосипеде.