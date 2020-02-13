Послу России в Турции угрожают из-за событий в сирийском Идлибе

Анкара, 13 февраля. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что в его адрес поступают угрозы из-за событий в сирийском Идлибе.

В интервью Sputnik Турция дипломат напомнил об эскалации в Сирии и обстреле турецких военных.

«Но посмотрите, какая чудовищная «свистопляска» началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. «Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть» и все такое прочее», — сообщил Ерхов.

Он напомнил, что пять лет назад похожая ситуация сложилась на фоне ситуации в Алеппо. Тогда все это переросло в «самолетный кризис» и «злодейское убийство посла Андрея Карлова».

«Кстати, и мне самому уже напрямую угрожают. И что, неужели история никого ничему не учит?» — сказал посол.

Ерхов также отметил, что еще одной крайне опасной тенденцией является то, что авторы этих кровожадных постов в соцсетях «абсолютно не желают понять партнера, его логику действий, прислушаться к его словам и принять как данность право другого на свою собственную точку зрения».

В январе Россия и Турция предприняли попытку ввести в Идлибе режим прекращения огня, однако экстремисты наоборот увеличили боевую активность, обстреливая, в том числе, мирные кварталы и социальные объекты. В результате атак погибли турецкие военнослужащие. В начале февраля пятеро представителей Вооруженных сил Турции погибли в ходе артиллерийского удара в Идлибе на севере Сирии, еще четверо получили ранения. В ответ турецкие военные открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА).

Кроме того, в результате обстрела третьего февраля также погибли восемь турецких военнослужащих в районе города Серакиб. Как сообщили представители Минобороны РФ, турецкая армия направилась в район деэскалации без какого-либо согласования с российской стороной, таким образом военные Анкары оказались в зоне военной операции сирийской правительственной армии, которая активно защищает все террористические группировки в регионе.