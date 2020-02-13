Выпуск мотоциклов Aurus в России могут запустить через два года

Париж, 13 февраля. В 2023 году в России в продажу могут поступить мотоциклы российского производства Aurus. На сегодняшний день под данным брендом выходит семейство автомобилей представительского и высшего класса.

О возможном запуске серийного производства мотоциклов Aurus заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который в настоящее время находится с рабочим визитом в Париже. При этом он отметил, что мотоцикл предполагается сделать на электрическом двигателе.

«Я думаю, что пару лет нам надо, чтобы запустить в производство. Мотоцикл гораздо проще с точки зрения запуска производства», – цитирует РИА Новости Мантурова.

Напомним, ранее «Газета.ru» писала, что цена на машины Aurus проекта «Кортеж» составляет около 18 миллионов рублей. При этом необходимо учитывать, что на сегодняшний день автомобиль является фактически продуктом ручной сборки. Промышленное производство должно начаться в конце 2020 года в Татарстане.

В настоящее время на автомобиле Aurus Senat Sedan во всех своих поездках передвигается президент РФ Владимир Путин. Например, недавно лидер страны открыл платную дорогу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. По трассе, протяженность которой составляет 669 километров, он проехал первым на лимузине Aurus.