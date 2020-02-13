Боевики в Сирии обстреляли 16 населенных пунктов провинций Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб

Алеппо, 13 февраля. Боевики совершили 24 обстрела в сирийских провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувший сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 24 обстрела. Под огнем боевиков оказались три населенных пункта в провинции Алеппо, семь — в провинции Латакия, три — в провинции Идлиб и три — в провинции Хама.

В ЦПВС также сообщили, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Все мероприятия прошли без происшествий.

Воздушное патрулирование было проведено силами армейской авиации.

Российские военные провели за сутки одну гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Хнейфис провинции Ракка. Мирным жителям представители ЦПВС выдали 250 продовольственных наборов общим весом 910 кг. Российские военные медики оказали помощь 258 сирийским гражданам в Кобани провинции Алеппо, Айн-Исса провинции Ракка и Камышлы провинции Хасака.

Ранее в четверг Федеральное агентство новостей сообщало, что в окрестностях административного центра провинции Ракка была обнаружена братская могила с телами двух мирных жителей. Оба были убиты в результате бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с США, регулярно проводившихся во время битвы за Ракку. Как известно, беспорядочные удары самолетов западного альянса по городу осенью 2017 года унесли жизни сотен гражданских лиц.